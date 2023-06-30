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В Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО

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Ангелина Шурпина
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал рекомендацию Минобрнауки вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.
В Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Правильное предложение. Это наш законопроект, в котором я являюсь соавтором. Законопроект даёт два преимущества участникам СВО. Первое, самое главное, что участники СВО могут поступать во все вузы нашей страны в рамках отдельной квоты... А вторая норма — это служба в армии — либо добровольческая, либо по контракту, которая даёт до десяти баллов к индивидуальным достижениям. Норма даётся как участникам СВО, так и всем, кто служил в армии», — рассказал парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул в беседе с RT, что сегодня все усилия всех министерств и ведомств должны быть направлены на «популяризацию обязательной защиты нашей Родины».

«И то, что сегодня Минобрнауки побуждает таким образом, имеет место быть», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно о том, что Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.

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