В Госдуме рассказали о преимуществах при поступлении для участников СВО

Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал рекомендацию Минобрнауки вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.

«Правильное предложение. Это наш законопроект, в котором я являюсь соавтором. Законопроект даёт два преимущества участникам СВО. Первое, самое главное, что участники СВО могут поступать во все вузы нашей страны в рамках отдельной квоты... А вторая норма — это служба в армии — либо добровольческая, либо по контракту, которая даёт до десяти баллов к индивидуальным достижениям. Норма даётся как участникам СВО, так и всем, кто служил в армии», — рассказал парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул в беседе с RT, что сегодня все усилия всех министерств и ведомств должны быть направлены на «популяризацию обязательной защиты нашей Родины».

«И то, что сегодня Минобрнауки побуждает таким образом, имеет место быть», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.