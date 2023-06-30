Вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО

Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.

Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев в эфире НСН рассказал о плюсах сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».