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Вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО

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Минобрнауки России рекомендовало вузам начислять абитуриентам до десяти дополнительных баллов за прохождение военной службы и участие в спецоперации.
Вузам рекомендовали давать абитуриентам до десяти дополнительных баллов за участие в СВО
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  • © Westend61

Об этом говорится в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов.

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев в эфире НСН рассказал о плюсах сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

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