Кравцов: серебряная медаль в школах может давать от двух до трёх баллов при поступлении

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что серебряная медаль в школах может давать от двух до трёх баллов при поступлении в вузы.

«Мы возродим серебряные медали. Для ребят, которые завершают школу, золотая медаль — отличники, но понятно, что есть ребята, кто получил одну или две четверки, хорошо учились и как-то их обойти вниманием, как это было, неправильно. Поэтому мы приняли решение и подготовили серебряную медаль… Золотая медаль, по-моему, пять баллов, серебряная может два или три балла давать, но сейчас мы вместе с Минобрнауки, с вузами этот вопрос сейчас отрабатываем, мы до 1 сентября окончательно определимся», — сказал Кравцов РИА Новости.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что серебряная медаль в школе может оказаться большим испытанием, чем золотая.