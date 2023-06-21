Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кравцов: серебряная медаль в школах может давать от двух до трёх баллов при поступлении

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что серебряная медаль в школах может давать от двух до трёх баллов при поступлении в вузы.
Кравцов: серебряная медаль в школах может давать от двух до трёх баллов при поступлении
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

«Мы возродим серебряные медали. Для ребят, которые завершают школу, золотая медаль — отличники, но понятно, что есть ребята, кто получил одну или две четверки, хорошо учились и как-то их обойти вниманием, как это было, неправильно. Поэтому мы приняли решение и подготовили серебряную медаль… Золотая медаль, по-моему, пять баллов, серебряная может два или три балла давать, но сейчас мы вместе с Минобрнауки, с вузами этот вопрос сейчас отрабатываем, мы до 1 сентября окончательно определимся», — сказал Кравцов РИА Новости.

Ранее клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что серебряная медаль в школе может оказаться большим испытанием, чем золотая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить