Психолог Коржаева назвала серебряную медаль потенциально большим испытанием, чем золотая

Клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что серебряная медаль в школе может оказаться большим испытанием, чем золотая.

В беседе с Life.ru она отметила, что дети, «работающие» на золотую медаль, редко становятся успешными во взрослой жизни.

«Хорошо, если запал не иссякнет сразу после школы и молодой человек будет стремиться к чему-то «дальше-больше-лучше», пока не произойдёт личностного выгорания. Кроме того, у таких детей перманентный страх неудачи», — пояснила Коржаева.

Как отметила Коржаева, с серебряными медалями ситуация может быть сложнее, а родителям нужно подумать, как преподнести эту награду, чтобы вдохновить ребёнка.

«Важно обеспечить награду смыслом, который будет важен и понятен ребёнку, чтобы обезопасить детскую психику от необходимости исполнить мечты и надежды родителей. Такой подход позволит не только сохранить личность, но и её раскрыть», — заключила эксперт.

Ранее доктор психологических наук профессор кафедры социальной психологии факультета психологи Государственного университета просвещения Татьяна Шульга в беседе с ФАН рассказала, зачем в школах нужны психологи.