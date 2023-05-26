Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Психолог Коржаева назвала серебряную медаль потенциально большим испытанием, чем золотая

Короткая ссылка
Клинический психолог Ирина Коржаева заявила, что серебряная медаль в школе может оказаться большим испытанием, чем золотая.
Психолог Коржаева назвала серебряную медаль потенциально большим испытанием, чем золотая
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она отметила, что дети, «работающие» на золотую медаль, редко становятся успешными во взрослой жизни.

«Хорошо, если запал не иссякнет сразу после школы и молодой человек будет стремиться к чему-то «дальше-больше-лучше», пока не произойдёт личностного выгорания. Кроме того, у таких детей перманентный страх неудачи», — пояснила Коржаева.

Как отметила Коржаева, с серебряными медалями ситуация может быть сложнее, а родителям нужно подумать, как преподнести эту награду, чтобы вдохновить ребёнка.

«Важно обеспечить награду смыслом, который будет важен и понятен ребёнку, чтобы обезопасить детскую психику от необходимости исполнить мечты и надежды родителей. Такой подход позволит не только сохранить личность, но и её раскрыть», — заключила эксперт.

Ранее доктор психологических наук профессор кафедры социальной психологии факультета психологи Государственного университета просвещения Татьяна Шульга в беседе с ФАН рассказала, зачем в школах нужны психологи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить