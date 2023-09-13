Минпросвещения рассказало о зачислении в педвузы по квоте для участников СВО
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
Об этом она заявила на пресс-конференции.
«Ещё один важный момент приёма этого года, о чём не могу не сказать, что для участников специальной военной операции, членов их семей, университетами были предусмотрены отдельные квоты для поступления. И в педагогические вузы по этим квотам зачислены 2518 человек», — цитирует её ТАСС.
В сентябре в Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.