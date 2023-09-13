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Минпросвещения рассказало о зачислении в педвузы по квоте для участников СВО

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Замминистра просвещения Татьяна Васильева заявила, что более 2,5 тыс. абитуриентов зачислены в педагогические вузы по квоте для участников СВО и их детей.
Минпросвещения рассказало о зачислении в педвузы по квоте для участников СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом она заявила на пресс-конференции.

«Ещё один важный момент приёма этого года, о чём не могу не сказать, что для участников специальной военной операции, членов их семей, университетами были предусмотрены отдельные квоты для поступления. И в педагогические вузы по этим квотам зачислены 2518 человек», — цитирует её ТАСС.

В сентябре в Минобрнауки сообщили, что участники специальной военной операции и их дети получат право на бесплатное обучение на подготовительных отделениях вузов.

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