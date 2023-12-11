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Реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» завершат в 2026 году

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» закончат в 2026 году.
Реорганизацию бывшей промзоны завода «Метромаш» завершат в 2026 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как рассказал чиновник, застройщик возведёт на территории промзоны четыре жилых корпуса площадью 175 тыс. кв. м, образовательный кластер со школой на 425 учеников и детский сад для 200 детей, а также объекты коммерческой инфраструктуры, офисные здания и новые автодороги.

В настоящее время уже построены и заселены две очереди строительства, работает детсад на 150 мест.

Ранее сообщалось, что в Москве более 25 тыс. квартир передадут под заселение по программе реновации до конца года.

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