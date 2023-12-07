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В Москве более 2500 квартир передадут под заселение по реновации до конца года

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что до конца 2023 года в столице более 2,5 тыс. квартир передадут под заселение по программе реновации.
В Москве более 2500 квартир передадут под заселение по реновации до конца года
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Новостройки, передаваемые под заселение в декабре текущего года, расположены в восьми административных округах города», — уточнил Бочкарёв.

По его словам, в начале 2024 года переехать в новое жильё смогут более 7 тыс. человек.

В текущий момент переселение ведётся в 259 домах по реновации из 890 запланированных.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области из аварийного жилья расселили 14,6 тыс. человек в течение последних пяти лет по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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