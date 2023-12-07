В Москве более 2500 квартир передадут под заселение по реновации до конца года
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
«Новостройки, передаваемые под заселение в декабре текущего года, расположены в восьми административных округах города», — уточнил Бочкарёв.
По его словам, в начале 2024 года переехать в новое жильё смогут более 7 тыс. человек.
В текущий момент переселение ведётся в 259 домах по реновации из 890 запланированных.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области из аварийного жилья расселили 14,6 тыс. человек в течение последних пяти лет по нацпроекту «Жильё и городская среда».