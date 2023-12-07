В Тюменской области досрочно завершили программу расселения аварийного фонда

В Тюменской области из аварийного жилья расселили 14,6 тыс. человек в течение последних пяти лет по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на Главное управление строительства региона.

За 2019—2023 годы в общей сложности расселено более 236,3 тыс. кв. м аварийного жилья.

В регионе с опережением на два года завершили реализацию программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По ней 9055 человек получили новое жильё.

В настоящее время идёт формирование новой программы, по которой под расселение попадут дома, признанные аварийными до января 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.