Воробьёв: проблема с дольщиками в Подмосковье будет решена до 1 января

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.

По его словам, в Подмосковье осталось около 3 тыс. дольщиков, ожидающих новое жильё в домах, которые в текущий момент достраиваются, передаёт телеканал «360».

«Ранее был принят целый блок законопроектов для строительства многоквартирных домов с гарантией предоставления жилья. Это эскроу-счета — система проектного финансирования», — объяснил губернатор.

Жители могут по выбору получить квартиры или денежные компенсации.

Первоначально в регионе было свыше 117 тыс. обманутых дольщиков.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской думы сообщил, что в текущем году на расселение аварийного фонда было выделено из бюджета более 1 млрд рублей по нацпроекту «Жильё и городская среда».