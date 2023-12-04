RT в Telegram
Подпишись

Воробьёв: проблема с дольщиками в Подмосковье будет решена до 1 января

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе полностью решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.
Воробьёв: проблема с дольщиками в Подмосковье будет решена до 1 января
  • РИА Новости

По его словам, в Подмосковье осталось около 3 тыс. дольщиков, ожидающих новое жильё в домах, которые в текущий момент достраиваются, передаёт телеканал «360».

«Ранее был принят целый блок законопроектов для строительства многоквартирных домов с гарантией предоставления жилья. Это эскроу-счета — система проектного финансирования», — объяснил губернатор.

Жители могут по выбору получить квартиры или денежные компенсации.

Первоначально в регионе было свыше 117 тыс. обманутых дольщиков.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской думы сообщил, что в текущем году на расселение аварийного фонда было выделено из бюджета более 1 млрд рублей по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить