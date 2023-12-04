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В Нижнем Новгороде более 1 млрд рублей выделили на расселение аварийного фонда

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской думы сообщил, что в текущем году на расселение аварийного фонда было выделено из бюджета более 1 млрд рублей по нацпроекту «Жильё и городская среда».
В Нижнем Новгороде более 1 млрд рублей выделили на расселение аварийного фонда
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Время Н».

«По итогам 2023 года улучшили свои жилищные условия 1760 человек, расселено 19 793 кв. м», — сказал мэр.

Также мэр отметил, что до конца года будут расселены все 192 многоквартирных дома общей площадью 54 794 кв. м, признанные аварийными до 2017 года.

А в 2024-м стартует новая программа по улучшению жилищных условий нижегородцев, чьи дома признали непригодными после 2017 года.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что с начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. м.

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