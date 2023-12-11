Спасатели предупредили о сохранении сильных морозов в Кировской области

В ГУ МЧС по Кировской области предупредили о сохранении сильных морозов в регионе 11—13 декабря.

Об этом сообщает progorod43.

Отмечается, что температура воздуха будет на 7 °С и более ниже климатической нормы.

Водителей призвали отказаться от поездок на дальние расстояния.

«Если поездку отменить невозможно, перед выездом обязательно проведите тщательный осмотр транспорта, проверьте заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, возьмите с собой тёплую одежду и обувь, запас горючего и продовольствия, зарядите телефон», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области заработал специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства в период сильных морозов.