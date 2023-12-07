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В Челябинской области создали спецштаб из-за сильных морозов

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В Челябинской области заработал специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства в период сильных морозов.
В Челябинской области создали спецштаб из-за сильных морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что штаб создан по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Специалистами в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.

Сильные морозы до -40 °С, по прогнозу синоптиков, продержатся в Челябинской области до конца недели.

Также гидрометцентр региона 7 декабря распространил штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов.

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