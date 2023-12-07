В Челябинской области создали спецштаб из-за сильных морозов
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что штаб создан по поручению губернатора Алексея Текслера.
«Специалистами в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе.
Сильные морозы до -40 °С, по прогнозу синоптиков, продержатся в Челябинской области до конца недели.
Также гидрометцентр региона 7 декабря распространил штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов.