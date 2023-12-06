Коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов
- РИА Новости
На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Число бригад на ночных дежурствах увеличено. Сформирован запас материалов для оперативного проведения аварийных работ.
«В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — отметили в пресс-службе.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области до 23:59 10 декабря введён режим повышенной готовности из-за похолодания.