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Коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов

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В Челябинске в ночь на 7 декабря ожидается резкое похолодание до -25…-32 °С. В связи с этим коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.
Коммунальные службы Челябинска переведены в особый режим из-за холодов
  • РИА Новости

На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Число бригад на ночных дежурствах увеличено. Сформирован запас материалов для оперативного проведения аварийных работ.

«В настоящий момент в городе теплоноситель регулируется в соответствии с температурой наружного воздуха», — отметили в пресс-службе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области до 23:59 10 декабря введён режим повышенной готовности из-за похолодания.

 

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