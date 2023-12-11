Программу стажировок Москвы признали одной из лучших по итогам конкурса

Программа стажировок в правительстве Москвы вошла в число лидеров по итогам конкурса лучших практик трудоустройства молодёжи в 2023 году, об этом сообщила замруководителя Управления государственной службы и кадров правительства столицы Полина Логинова.

Проект вошёл в число лауреатов в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс проводится под эгидой Минтруда России.

Стажировка в столичном правительстве является уникальной молодёжной программой для получения опыта работы в различных организациях Москвы — управах, департаментах, комитетах. Программу запустили в 2011 году, за всё это время её выпускниками стали более 1,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что большинство студентов дневных отделений вузов хотели бы совмещать учёбу с работой.