Программу стажировок Москвы признали одной из лучших по итогам конкурса
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Проект вошёл в число лауреатов в номинации «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Конкурс проводится под эгидой Минтруда России.
Стажировка в столичном правительстве является уникальной молодёжной программой для получения опыта работы в различных организациях Москвы — управах, департаментах, комитетах. Программу запустили в 2011 году, за всё это время её выпускниками стали более 1,6 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что большинство студентов дневных отделений вузов хотели бы совмещать учёбу с работой.