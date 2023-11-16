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Большинство студентов дневных отделений вузов хотят совмещать учёбу с работой

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Большинство российских студентов, обучающихся на дневных отделениях вузов (86%), выразили уверенность, что студенту необходимо работать.
Большинство студентов дневных отделений вузов хотят совмещать учёбу с работой
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

При этом 46% студентов считают, что работать необходимо только по той специальности, на которую учатся, а 40% уверены, что работать можно в любой сфере, куда возьмут без опыта.

Лишь половина родителей студентов дневных отделений (51%) считают, что во время обучения нужно работать.

Тех, кто выступает за работу во время учёбы на дневном отделении, меньше всего среди россиян, окончивших вузы по очной форме обучения (46%).

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.

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