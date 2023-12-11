В Москве первый Центр женского здоровья открылся в ГКБ №31
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице будет организована сеть профильных клиник для женщин. Их объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным оборудованием. Там расположатся кабинеты лучевой диагностики, УЗИ, малая операционная с лапароскопической стойкой и другим оборудованием.
Врачи разной специализации, которые будут работать в таких центрах, смогут выявлять различные заболевания на ранних стадиях.
Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.