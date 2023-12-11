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В Москве первый Центр женского здоровья открылся в ГКБ №31

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Первый в Москве Центр женского здоровья начал работу по новому стандарту на базе перинатального центра городской клинической больницы №31 им. академика Г.М. Савельевой.
В Москве первый Центр женского здоровья открылся в ГКБ №31
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице будет организована сеть профильных клиник для женщин. Их объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным оборудованием. Там расположатся кабинеты лучевой диагностики, УЗИ, малая операционная с лапароскопической стойкой и другим оборудованием.

Врачи разной специализации, которые будут работать в таких центрах, смогут выявлять различные заболевания на ранних стадиях.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

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