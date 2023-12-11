В Москве разработали новый стандарт работы социальных домов
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, в данных учреждениях специалисты разрабатывают индивидуальную программу услуг и способствуют социальной адаптации людей с такими особенностями.
Также профессионалы помогают им начать самостоятельную жизнь и сопровождают в течение первых трёх лет после того, как они покидают социальный дом.
Ранее сообщалось, что Подмосковье направило более 31 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов.