В Москве разработали новый стандарт работы социальных домов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице разработан новый стандарт работы социальных домов для людей с ментальными особенностями.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в данных учреждениях специалисты разрабатывают индивидуальную программу услуг и способствуют социальной адаптации людей с такими особенностями.

Также профессионалы помогают им начать самостоятельную жизнь и сопровождают в течение первых трёх лет после того, как они покидают социальный дом.

Ранее сообщалось, что Подмосковье направило более 31 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов.