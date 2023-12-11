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В Москве разработали новый стандарт работы социальных домов

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице разработан новый стандарт работы социальных домов для людей с ментальными особенностями.
В Москве разработали новый стандарт работы социальных домов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, в данных учреждениях специалисты разрабатывают индивидуальную программу услуг и способствуют социальной адаптации людей с такими особенностями.

Также профессионалы помогают им начать самостоятельную жизнь и сопровождают в течение первых трёх лет после того, как они покидают социальный дом.

Ранее сообщалось, что Подмосковье направило более 31 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов.

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