Подмосковье направило более 31 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов

В Московской области более 31,5 млн рублей направили на покупку средств реабилитации для людей с инвалидностью с начала года. Мерой поддержки воспользовались более 2 тыс. человек.

Об этом информирует телеканал «360».

По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, услуга предоставляется дистанционно: в личный кабинет на госуслугах приходит предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на их обработку.

На выделенные средства можно приобрести медицинскую кровать, электрический подъёмник для ванной, сиденье и другие средства для реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 1 по 10 декабря состоится Декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья.