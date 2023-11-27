Подмосковье направило более 31 млн рублей на средства реабилитации для инвалидов
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Об этом информирует телеканал «360».
По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, услуга предоставляется дистанционно: в личный кабинет на госуслугах приходит предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на их обработку.
На выделенные средства можно приобрести медицинскую кровать, электрический подъёмник для ванной, сиденье и другие средства для реабилитации.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области с 1 по 10 декабря состоится Декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья.