Декада инвалидов пройдёт в Новосибирской области с 1 по 10 декабря

В Новосибирской области с 1 по 10 декабря состоится Декада инвалидов. Она приурочена к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Программу мероприятий представили заместители министра труда и социального развития региона Владимир Машанов и Ольга Потапова.

В частности, будет работать тематическая горячая линия. Специалисты представят данные о текущих мерах соцподдержки.

Также запланирована церемония вручения стипендий губернатора и благотворительного фонда «Наш день» для одарённых детей-инвалидов в сфере культуры и искусства.

Кроме того, будут организованы дни открытых дверей в учреждениях социальной сферы, лекции, семинары, мастер-классы, выставки и концерты.

Ранее сообщалось, что в Курганской области расширят центр реабилитации для детей.