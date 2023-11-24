Декада инвалидов пройдёт в Новосибирской области с 1 по 10 декабря
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Об этом сообщает Сиб.фм.
Программу мероприятий представили заместители министра труда и социального развития региона Владимир Машанов и Ольга Потапова.
В частности, будет работать тематическая горячая линия. Специалисты представят данные о текущих мерах соцподдержки.
Также запланирована церемония вручения стипендий губернатора и благотворительного фонда «Наш день» для одарённых детей-инвалидов в сфере культуры и искусства.
Кроме того, будут организованы дни открытых дверей в учреждениях социальной сферы, лекции, семинары, мастер-классы, выставки и концерты.
Ранее сообщалось, что в Курганской области расширят центр реабилитации для детей.