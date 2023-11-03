В Курганской области расширят центр реабилитации для детей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что в регионе принято решение о расширении центра реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Приняли ряд решений по поддержке ребятишек с отклонениями здоровья. Речь идёт о финансировании различных мероприятий, связанных с их оздоровлением и досугом, а также с расширением центра реабилитации», — заявил Шумков.

Также он отметил, что в скором времени планируется рассмотреть дополнительные меры в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направили 360 млн рублей на выплаты детям-инвалидам в 2023 году.