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Резидент технополиса «Москва» наладит выпуск отечественных материнских плат

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» запустил серийное производство материнских плат с поддержкой отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал» в рамках программы импортозамещения.

Речь о компании «Некс-Т», выпускающей продукцию под брендом NexTouch, сообщает телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в следующем году компания планирует выпустить около 30 тыс. экземпляров таких плат для собственного использования.

Компания «Некс-Т» входит в число крупнейших российских производителей ЖК-дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов.

Ранее НСН сообщала, что в Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) с 2012 года построили и ввели в эксплуатацию 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости.

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