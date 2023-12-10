RT в Telegram
Подпишись

Депутат Чернышов призвал наградить мужчину, спасшего детей от стрельбы в Воронеже

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом Мужества мужчину, который укрыл детей от стрельбы в Воронеже, получив при этом ранения.
Депутат Чернышов призвал наградить мужчину, спасшего детей от стрельбы в Воронеже
  • РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что военный лётчик, который закрыл собой детей от стрельбы, находится в больнице в Воронеже.

«Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом Мужества», — приводит РИА Новости его слова.

Чернышов подчеркнул, что отважные действия мужчины достойны уважения и признания.

В октябре глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при спасательных работах после взрыва газа в жилом доме в Балашихе Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить