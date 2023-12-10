Депутат Чернышов призвал наградить мужчину, спасшего детей от стрельбы в Воронеже

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил наградить орденом Мужества мужчину, который укрыл детей от стрельбы в Воронеже, получив при этом ранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что военный лётчик, который закрыл собой детей от стрельбы, находится в больнице в Воронеже.

«Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом Мужества», — приводит РИА Новости его слова.

Чернышов подчеркнул, что отважные действия мужчины достойны уважения и признания.

В октябре глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при спасательных работах после взрыва газа в жилом доме в Балашихе Московской области.