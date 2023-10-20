Глава МЧС вручил награды семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.
«Глава МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды семьям погибших спасателей», — говорится в сообщении.
Речь идёт о спасателях Магомеде Нальгиеве и Олеге Калмыкове.
«Навсегда в наших сердцах останутся подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других», — сказал Куренков.
Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.
Всего в результате обрушения, которое произошло 20 сентября, погибли пять человек, 13 пострадали.