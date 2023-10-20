Глава МЧС вручил награды семьям погибших при обрушении в Балашихе спасателей

Глава МЧС России Александр Куренков вручил ордена Мужества семьям спасателей, погибших при спасательных работах после взрыва газа в жилом доме в Балашихе Московской области.

Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

«Глава МЧС России Александр Куренков вручил госнаграды семьям погибших спасателей», — говорится в сообщении.

Речь идёт о спасателях Магомеде Нальгиеве и Олеге Калмыкове.

«Навсегда в наших сердцах останутся подвиг и память о товарищах. Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других», — сказал Куренков.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

Всего в результате обрушения, которое произошло 20 сентября, погибли пять человек, 13 пострадали.