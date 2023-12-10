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ГИБДД: в Свердловской области в результате аварии пострадали пять человек

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В Свердловской области под Краснотурьинском пять человек пострадали в результате аварии.

Об этом заявили в пресс-службе областной ГИБДД.

Как отмечается в сообщении, водитель ВАЗ -210740, двигаясь со стороны Краснотурьинска в сторону посёлка Рудничный, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

В результате он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Kia Rio.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 210740, а также водитель и два пассажира Kia Rio», — заявили в ГИБДД.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребёнка, с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.

8 декабря авария с участием кроссовера Hyundai Creta и грузовика DAF на дороге А-300 в Самарской области унесла жизни четырёх человек.

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