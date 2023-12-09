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Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем, два человека пострадали

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Два человека пострадали в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребёнка, с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.
Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем, два человека пострадали
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.

«В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе находились 43 ребёнка, никто из них не пострадал.

В настоящий момент по этому факту проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом в Приморье, в результате которого пострадали восемь детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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