Автобус с детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем, два человека пострадали
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Об этом информирует пресс-служба МВД России по региону.
«В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в автобусе находились 43 ребёнка, никто из них не пострадал.
В настоящий момент по этому факту проводится проверка.
Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом в Приморье, в результате которого пострадали восемь детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.