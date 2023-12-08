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СК возбудил дело по факту ДТП со школьным автобусом в Приморье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии с участием школьного автобуса в Приморье.
СК возбудил дело по факту ДТП со школьным автобусом в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, 8 декабря водитель автобуса, перевозивший 22 человека, из которых 21 — несовершеннолетний, нарушив требования ПДД, не убедился в безопасности совершаемого манёвра, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с движущейся машиной. В итоге автобус завалился на бок, а некоторые пассажиры получили травмы.

Ранее стало известно, что школьный автобус, в котором находились 21 ребёнок и их сопровождающий, попал в ДТП на 82-м км автодороги Шкотово — Партизанск в Приморском крае. В результате аварии пострадали восемь детей.

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