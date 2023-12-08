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Школьный автобус попал в ДТП в Приморье

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Школьный автобус, в котором находились 21 ребёнок и их сопровождающий, попал в ДТП на 82 км автодороги Шкотово — Партизанск в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Школьный автобус попал в ДТП в Приморье
  • РИА Новости

В Telegram-канале ведомства сообщается, что, по предварительным данным, водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter.

Также указывается, что автобус ехал с экскурсии во Владивостоке и направлялся в село Сергеевка Партизанского района.

«Дети-пассажиры 2007—2009 годов рождения были пристёгнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками», — заявила прокуратура.

Ранее школьник погиб, ещё 13 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом из-за гололедицы в Германии.

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