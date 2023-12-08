Школьный автобус попал в ДТП в Приморье
- РИА Новости
В Telegram-канале ведомства сообщается, что, по предварительным данным, водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter.
Также указывается, что автобус ехал с экскурсии во Владивостоке и направлялся в село Сергеевка Партизанского района.
«Дети-пассажиры 2007—2009 годов рождения были пристёгнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются прибывшими на место медиками», — заявила прокуратура.
Ранее школьник погиб, ещё 13 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом из-за гололедицы в Германии.