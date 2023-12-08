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Четыре человека стали жертвами ДТП с фурой в Самарской области

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Авария с участием кроссовера Hyundai Creta и грузовика DAF, которая произошла 8 декабря на дороге А-300 в Самарской области, унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Четыре человека стали жертвами ДТП с фурой в Самарской области
  • РИА Новости

ДТП произошло примерно в 17:10 мск. По предварительным данным, водитель кроссовера, следовавший в сторону Самары, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

«Водитель и три пассажира Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. Движение частично перекрыто», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом в Приморье, в результате которого пострадали восемь детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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