Четыре человека стали жертвами ДТП с фурой в Самарской области
- РИА Новости
ДТП произошло примерно в 17:10 мск. По предварительным данным, водитель кроссовера, следовавший в сторону Самары, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
«Водитель и три пассажира Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. Движение частично перекрыто», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о ДТП со школьным автобусом в Приморье, в результате которого пострадали восемь детей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.