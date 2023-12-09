Подозреваемую в махинациях при поставке протезов арестовали в Красноярске

Ленинский районный суд города Красноярска избрал меру пресечения местной жительнице, которую подозревают в махинациях при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Женщину отправили в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, такое решение суд принял с учетом позиции государственного обвинителя. Женщина будет находиться под стражей до 7 февраля 2024 года.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что предпринимательница из Красноярска стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по статье о мошенничестве в особо крупном размере.