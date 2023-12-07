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Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве при поставке протезов

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Предпринимательница из Красноярска стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщину заподозрили в махинациях при поставке протезов для инвалидов.
Жительницу Красноярска заподозрили в мошенничестве при поставке протезов
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следствие полагает, что подозреваемая искусственно занижала цены контрактов, обеспечивая себе победы в конкурсах.

Затем, по версии следствия, подозреваемая вынуждала инвалидов покупать протезы за свой счёт, после чего присваивала деньги, которые им перечислялись в виде компенсации из бюджета.

«В результате преступной деятельности индивидуального предпринимателя были похищены бюджетные денежные средства в общей сумме не менее 4,7 млн рублей», — указывается в сообщении.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве, связанном с участием в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия.

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