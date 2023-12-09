Росстат: куриные яйца в России в ноябре подорожали на 15%

В России куриные яйца подорождали на 15,07%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что продукты в прошлом месяце стали дороже на 1,74% в месячном выражении, а в годовом — на 7,82%.

При этом больше всего за ноябрь подорожали куриные яйца — на 15,07%, а подешевел только сахар-песок — на 2,83%.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку фактов необоснованного завышения цен на яйца в регионах, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Позже Федеральная антимонопольная служба сообщила, что ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца.