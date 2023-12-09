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Жога: выдвижение Путина в президенты поднимет боевой дух участников СВО

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Решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться в президенты на ещё один срок поднимет боевой дух участников спецоперации, заявил герой ДНР Артём Жога.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выдвижение Путина поднимет боевой дух участников СВО на тысячу процентов, так как он верховный главнокомандующий, которому доверяют военные, готовые выполнять все боевые задачи, которые он ставит.

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