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В ООН заявили, что «внесудебная казнь» Кивы является нарушением прав человека

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В ООН, комментируя убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы в Подмосковье, напомнили, что внесудебные казни являются серьёзным нарушением прав человека.
В ООН заявили, что «внесудебная казнь» Кивы является нарушением прав человека
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Об этом заявил РИА Новости заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека», — сказал он.

Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

Уголовное дело об убийстве Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, убийство является актом государственного терроризма Украины.

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