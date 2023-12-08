В ООН заявили, что «внесудебная казнь» Кивы является нарушением прав человека
- AFP
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Об этом заявил РИА Новости заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека», — сказал он.
Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.
Уголовное дело об убийстве Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области.
Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, убийство является актом государственного терроризма Украины.