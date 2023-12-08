В ООН заявили, что «внесудебная казнь» Кивы является нарушением прав человека

В ООН, комментируя убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы в Подмосковье, напомнили, что внесудебные казни являются серьёзным нарушением прав человека.

Об этом заявил РИА Новости заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека», — сказал он.

Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

Уголовное дело об убийстве Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, убийство является актом государственного терроризма Украины.