Дело об убийстве Кивы передали в управление СК по расследованию особо важных дел
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба подмосковного главка СК.
Отмечается, что дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса России).
Также в СК сообщили, что с места убийства Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы.
Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица.
Политик был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.