Дело об убийстве Кивы передали в управление СК по расследованию особо важных дел

Уголовное дело об убийстве бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области с целью дальнейшего расследования.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба подмосковного главка СК. Отмечается, что дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса России). Также в СК сообщили, что с места убийства Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы. Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица. Политик был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.