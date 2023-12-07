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Дело об убийстве Кивы передали в управление СК по расследованию особо важных дел

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Уголовное дело об убийстве бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Московской области с целью дальнейшего расследования.
Дело об убийстве Кивы передали в управление СК по расследованию особо важных дел
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба подмосковного главка СК.

Отмечается, что дело расследуется по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса России).

Также в СК сообщили, что с места убийства Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы. 

Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица.

Политик был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

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