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СК: с места убийства политика Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы

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С места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы. 
СК: с места убийства политика Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы
  • © Следственный комитет РФ

Об этом информирует ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что на теле политика обнаружили два пулевых огнестрельных ранения.

Кроме того, следователи осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее СК опубликовал видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.

Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

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