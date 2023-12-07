СК: с места убийства политика Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы

С места убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы.

Об этом информирует ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что на теле политика обнаружили два пулевых огнестрельных ранения.

Кроме того, следователи осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее СК опубликовал видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.

Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.