СК: с места убийства политика Кивы в Подмосковье изъяли две гильзы
- © Следственный комитет РФ
Об этом информирует ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что на теле политика обнаружили два пулевых огнестрельных ранения.
Кроме того, следователи осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.
Назначен ряд экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей. Также устанавливаются причастные к преступлению лица.
Ранее СК опубликовал видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.
Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.