Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал убийство Кивы актом гостерроризма Украины
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.
«Речь идёт о политическом убийстве, о террористическом акте, это акт государственного терроризма», — цитирует его РИА Новости.
Косачёв указал на необходимость предпринять усилия на международном уровне с целью недопущения подобных террористических актов в будущем.
Ранее СК опубликовал видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.
Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.