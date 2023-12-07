Вице-спикер Совфеда Косачёв назвал убийство Кивы актом гостерроризма Украины

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы является актом государственного терроризма Украины.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Речь идёт о политическом убийстве, о террористическом акте, это акт государственного терроризма», — цитирует его РИА Новости.

Косачёв указал на необходимость предпринять усилия на международном уровне с целью недопущения подобных террористических актов в будущем.

Ранее СК опубликовал видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.

Илья Кива был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.