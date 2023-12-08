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Воспитатель вывихнул руку ребёнку в детсаду в Свердловской области

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В Серове Свердловской области в детском саду воспитатель вывихнул руку трёхлетней девочке.
Воспитатель вывихнул руку ребёнку в детсаду в Свердловской области
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В городе Серове в одном из дошкольных учреждений воспитатель при попытке поднять за руку девочку причинила ей травму. При этом никаких мер по оказанию медицинской помощи впоследствии принято не было», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным истязанием детей в Санкт-Петербурге.

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