Воспитатель вывихнул руку ребёнку в детсаду в Свердловской области

В Серове Свердловской области в детском саду воспитатель вывихнул руку трёхлетней девочке.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В городе Серове в одном из дошкольных учреждений воспитатель при попытке поднять за руку девочку причинила ей травму. При этом никаких мер по оказанию медицинской помощи впоследствии принято не было», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным истязанием детей в Санкт-Петербурге.