Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с возможным истязанием детей в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с возможным истязанием детей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О возможном истязании детей в правоохранительные органы сообщила заведующая детсадом. Она рассказала, что мать малышей держала их руки над включённой газовой конфоркой. По этому факту была организована процессуальная проверка.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу О.В. Бобкову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что подозреваемой стала 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств.