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В Петербурге женщина держала руки своих детей над зажжённой газовой плитой

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В Санкт-Петербурге женщина подозревается в том, что держала двух детей за руки над зажжённой газовой конфоркой.
В Петербурге женщина держала руки своих детей над зажжённой газовой плитой
  • Gettyimages.ru
  • © LENblR

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет, а именно поднесла их руки к зажжённой газовой конфорке», — говорится в сообщении.

В результате инцидента дети получили ожоги.

Ранее в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге произошёл пожар, пострадали пять человек, в том числе четверо детей.

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