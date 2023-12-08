В Петербурге женщина держала руки своих детей над зажжённой газовой плитой
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Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет, а именно поднесла их руки к зажжённой газовой конфорке», — говорится в сообщении.
В результате инцидента дети получили ожоги.
Ранее в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге произошёл пожар, пострадали пять человек, в том числе четверо детей.