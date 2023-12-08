Медведев поддержал решение Путина идти на новый срок

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал решение президента России Владимира Путина идти на новый срок в нынешний «драматичный период».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на помощника Медведева Олега Осипова.

«Президент уже всё сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное», — сказал Медведев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предвыборная кампания президента России Владимира Путина де-факто началась, но де-юре ещё нет, так как он ещё не регистрировался в качестве кандидата на президентских выборах.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.