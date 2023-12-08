Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды военнослужащим ВС России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды военнослужащим Вооружённых сил России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что торжественная церемония вручения погон и госнаград состоялась в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Шойгу поздравил военнослужащих, а также поблагодарил их за службу.

Министр обороны выразил уверенность, что российские военнослужащие будут и дальше верой и правдой служить России.

«Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. Поэтому страна надеется на вас, верит в вас», — сказал министр.

Ранее Путин заявил, что подвиги российских бойцов в зоне СВО поражают и вызывают гордость у всей страны.