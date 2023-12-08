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Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

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Спикер парламента Донецкой Народной Республики Герой ДНР Артём Жога заявил о готовности стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Об этом он заявил журналистам по итогам общения с Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — сказал он.

Ранее стало известно, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.

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