Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах

Спикер парламента Донецкой Народной Республики Герой ДНР Артём Жога заявил о готовности стать доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Об этом он заявил журналистам по итогам общения с Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — сказал он.

Ранее стало известно, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.

Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.