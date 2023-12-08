Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
- РИА Новости
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Об этом он заявил журналистам по итогам общения с Путиным. Его слова приводит ТАСС.
«С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — сказал он.
Ранее стало известно, что Жога призвал Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и президент России ответил согласием.
Заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов заявил, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года.