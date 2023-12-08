В индустриальном парке «Руднёво» открыли завод по производству медизделий
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, в парке запустили завод по выпуску абсорбирующего белья.
«Его создали в рамках офсетного контракта с городом всего за полгода. Локализация производства... гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе», — сказал Собянин.
Он отметил, что абсорбирующее бельё и другие специзделия получают свыше 100 тыс. жителей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что на внебюджетные средства в Сосенском поселении (ТиНАО) построят новую детско-взрослую поликлинику.