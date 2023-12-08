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В Подмосковье оформили онлайн 150 тысяч медицинских справок за год

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В Московской области в 2023 году жители оформили онлайн почти 150 тыс. медицинских справок в рамках проекта «Онлайн-поликлиника».
В Подмосковье оформили онлайн 150 тысяч медицинских справок за год
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на региональном портале госуслуг можно заказать девять видов медицинских справок.

Самой востребованной стала выписка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также жители заказывали справки о профилактических прививках и для спортивной секции.

Для получения документа необходимо наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Ранее сообщалось, что Центр паллиативной помощи в Подмосковье принял 25 тыс. обращений с начала года.

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