Мантуров передал для нужд СВО 500 автомобилей УАЗ «Патриот»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров передал для нужд СВО партию автомобилей УАЗ «Патриот»

Информация об этом появилась на сайте российского правительства.

Отмечается, что всего ведомством было закуплено более 1,5 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот».

По данным властей, передать их новым регионам России планируется до конца I квартала 2024 года.

«Такая техника необходима для выездов срочных аварийных и медицинских служб, доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения», — говорится в сообщении.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО.

Также стало известно, что МГТУ им. Баумана разработает чеченскую «Джихад-машину» для нужд СВО.