МГТУ им. Баумана разработает чеченскую «Джихад-машину» для нужд СВО

Конструкторскую документацию чеченской боевой «Джихад-машины» для нужд спецоперации выполнит Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ). Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

«Подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана», — приводит РИА Новости его слова. Хакимов подчеркнул, что после разработки конструкторской документации масштабированием производства будут заниматься в Чечне. 19 января председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга. В ходе встреч обсуждался вопрос запуска производства «Джихад-машины» на производственной базе ООО «Чеченавто».