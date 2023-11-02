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МГТУ им. Баумана разработает чеченскую «Джихад-машину» для нужд СВО

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Конструкторскую документацию чеченской боевой «Джихад-машины» для нужд спецоперации выполнит Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ). Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

«Подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана», — приводит РИА Новости его слова.

Хакимов подчеркнул, что после разработки конструкторской документации масштабированием производства будут заниматься в Чечне.

19 января председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона провели несколько рабочих встреч с руководством Минпромторга.

В ходе встреч обсуждался вопрос запуска производства «Джихад-машины» на производственной базе ООО «Чеченавто».

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