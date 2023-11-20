Глава Ставрополья Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО
- РИА Новости
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По его словам, выпускать дроны для нужд СВО начали представители малого бизнеса Ставрополья. Владимиров в личном Telegram-канале уточнил, что несколько групп предпринимателей организовали изготовление беспилотников с применением собственных наработок.
Владимиров добавил, что отправка дронов на фронт осуществляется при содействии краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.
Ранее Министерство обороны России показало видео сброса снарядов с БПЛА на группу военных ВСУ на Запорожском направлении.