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Глава Ставрополья Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО

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Вооружённые силы России начали получать беспилотные летательные аппараты, изготовленные в Ставропольском крае. О запуске их производства рассказал глава региона Владимир Владимиров.
Глава Ставрополья Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

По его словам, выпускать дроны для нужд СВО начали представители малого бизнеса Ставрополья. Владимиров в личном Telegram-канале уточнил, что несколько групп предпринимателей организовали изготовление беспилотников с применением собственных наработок.

Владимиров добавил, что отправка дронов на фронт осуществляется при содействии краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.

Ранее Министерство обороны России показало видео сброса снарядов с БПЛА на группу военных ВСУ на Запорожском направлении.

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