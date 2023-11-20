Глава Ставрополья Владимиров сообщил о запуске производства дронов для СВО

Вооружённые силы России начали получать беспилотные летательные аппараты, изготовленные в Ставропольском крае. О запуске их производства рассказал глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, выпускать дроны для нужд СВО начали представители малого бизнеса Ставрополья. Владимиров в личном Telegram-канале уточнил, что несколько групп предпринимателей организовали изготовление беспилотников с применением собственных наработок.

Владимиров добавил, что отправка дронов на фронт осуществляется при содействии краевого благотворительного фонда по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей.

Ранее Министерство обороны России показало видео сброса снарядов с БПЛА на группу военных ВСУ на Запорожском направлении.