Кириенко наградил самарского врача за помощь жителям ДНР
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Самарский травматолог получил медаль Луки Крымского за помощь жителям ДНР, куда он летом прошлого года ездил добровольцем в составе бригады врачей, сообщает sovainfo.ru.
Самарская область стала первой в России, кто заключил соглашение с одним из городов Донбасса — Снежным. В оказании помощи жителям города принимали участие 18 бригад самарских врачей разной специализации. В этом году медики помогли 31 жителю Снежного.
Ранее президент Владимир Путин представил к награде челябинских медиков за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.