Кириенко наградил самарского врача за помощь жителям ДНР

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову.

Самарский травматолог получил медаль Луки Крымского за помощь жителям ДНР, куда он летом прошлого года ездил добровольцем в составе бригады врачей, сообщает sovainfo.ru.

Самарская область стала первой в России, кто заключил соглашение с одним из городов Донбасса — Снежным. В оказании помощи жителям города принимали участие 18 бригад самарских врачей разной специализации. В этом году медики помогли 31 жителю Снежного.

Ранее президент Владимир Путин представил к награде челябинских медиков за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.