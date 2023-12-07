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Кириенко наградил самарского врача за помощь жителям ДНР

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Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии в Кремле вручил государственную награду заведующему травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александру Шерстобитову.
Кириенко наградил самарского врача за помощь жителям ДНР
  • Gettyimages.ru

Самарский травматолог получил медаль Луки Крымского за помощь жителям ДНР, куда он летом прошлого года ездил добровольцем в составе бригады врачей, сообщает sovainfo.ru.

Самарская область стала первой в России, кто заключил соглашение с одним из городов Донбасса — Снежным. В оказании помощи жителям города принимали участие 18 бригад самарских врачей разной специализации. В этом году медики помогли 31 жителю Снежного.

Ранее президент Владимир Путин представил к награде челябинских медиков за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

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