Начались финальные этапы конкурса «Лидеры России»

В Москве для управленцев Центрального федерального округа и представителей зарубежных государств стартовали заключительные этапы пятого сезона конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что 7—10 декабря на площадке ЦВК «Экспоцентр» примут участие более 1 тыс. конкурсантов из 18 регионов ЦФО и 22 стран.

«По количеству участников, экспертов, персонала, задействованных площадей и оборудования это будет самое масштабное очное мероприятие в истории конкурса», — заявила заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Отмечается, что всего в оргкомитет пятого конкурса «Лидеры России» поступило более 50,6 тыс. заявок из ЦФО и из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что сборная Подмосковья выиграла 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы».