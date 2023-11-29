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Сборная Подмосковья выиграла 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

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Сборная Московской области выиграла 23 награды на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Сборная Подмосковья выиграла 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство образования региона.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Общее количество участников, включая региональный этап чемпионата, составило более 120 тыс.

«За победу в финальном этапе боролись около 700 конкурсантов из 62 регионов страны. Они соревновались в 35 компетенциях основной возрастной группы и в 20 — юниорской», — отметили в ведомстве.

Сборная Подмосковья взяла 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что контакт-центр Москвы получил награду премии «Лидеры искусственного интеллекта».

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