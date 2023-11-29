Сборная Подмосковья выиграла 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Сборная Московской области выиграла 23 награды на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство образования региона.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Общее количество участников, включая региональный этап чемпионата, составило более 120 тыс.

«За победу в финальном этапе боролись около 700 конкурсантов из 62 регионов страны. Они соревновались в 35 компетенциях основной возрастной группы и в 20 — юниорской», — отметили в ведомстве.

Сборная Подмосковья взяла 13 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Ранее сообщалось, что контакт-центр Москвы получил награду премии «Лидеры искусственного интеллекта».